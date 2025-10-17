O Consello da Cultura Galega propón un centenar de medidas para revertir a situación da lingua galega
O organismo presenta as propostas no informe Un país coa súa lingua. Foro participativo, no que colaboraron arredor de dúas mil persoas. A presidenta do CCG, Rosario Álvarez, destacou «o espírito construtivo deste documento que acompaña a outras iniciativas e que ofrece ideas replicables e asumibles»17 oct 2025 . Actualizado a las 13:42 h.
O Consello da Cultura Galega (CCG) presentou este xoves o informe Un país coa súa lingua. Foro participativo, un dossier que contén máis dun centenar de propostas no que colaboraron arredor de dúas mil persoas de diferentes gremios sociais e profesionais co obxectivo de revertir a situación da lingua galega. A presidenta do Consello, Rosario Álvarez, destacou na presentación «o espírito construtivo deste documento que acompaña a outras iniciativas e que ofrece ideas replicables e asumibles. Isto vai dirixido a todo o pobo galego, xa que individualmente todos temos a capacidade de intervención na práctica cotiá». As medidas compleméntanse tanto co marco lexislativo vixente como co Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e están divididas en seis áreas temáticas, inspiradas na Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, e que serviron tamén de estrutura para o foro: educación e socialización; administración, xustiza e servizos públicos; sanidade, ciencia e servizos sociais; comunicación, cultura e acción exterior; economía, turismo e deporte; e sociedade, crenzas e participación comunitaria.
Unha das conclusións do informe é que faltan unhas condicións mínimas para que a normalización da lingua teña éxito: «Cómpre unha maior coordinación entre as diferentes institucións e unha mellor infraestrutura dixital (programas informáticos, aplicacións e ferramentas tecnolóxicas que permitan traballar en galego...). Así mesmo, é necesaria máis formación en todos os niveis e, sobre todo, establecer indicadores que permitan coñecer os avances en planificación e normalización lingüística (que se fai, como se fai, canto se gasta e que se consegue)», explicou o CCG. A vicepresidenta e coordinadora do foro, Dolores Vilavedra, e o responsable do Observatorio da Cultura Galega, Håkan Casares, reiteraron que o documento contén «medidas de aplicación inmediata, moitas delas sen custo económico, e estruturais que contribúen a reverter a situación do galego».
Medidas concretas
O Consello detallou que, no informe, as medidas de incorporación rápida refírense a instrucións internas, contratación, protocolos e convenios que xeran un impacto inmediato: «Proponse a incorporación de cláusulas lingüísticas na contratación pública, que definan a lingua de traballo e de entrega, a cobertura, os estándares de calidade e as obrigas de provedores e subcontratistas, así como mecanismos de seguimento e cuestións correctoras, buscando favorecer o uso do galego nos servizos externalizados».
Dentro destas propostas a corto e medio prazo, no apartado da xustiza, o documento recolle a creación de unidades piloto que operen integramente en galego, así como modelos estandarizados de escritos e comunicacións. No tocante á economía, figura a realización íntegra dos procesos empresariais en galego (estatutos, contratos, manuais, asesoría xurídica...). Sobre os medios, a cultura e a acción exterior recóllese a ampliación da oferta de programación infantil e xuvenil (series, concursos escolares, espazos divulgativos e formatos interactivos) adaptados aos intereses actuais da infancia e a mocidade e na materia de educación, unha das propostas é alternar a lingua vehicular dalgunhas materias segundo o curso ou o grupo, así como a creación e uso de materiais en galego en áreas como as ciencias.
Por outro lado, o documento tamén inclúe cambios estruturais que requiren prazos de implantación máis longos, como a creación dunha rede pública de servizos de normalización lingüística con recursos suficientes, cun programa estable de financiamento e apoio técnico. O CCG recalcou a importancia de impulsar e reforzar servizos de normalización na Administración de Xustiza e no Sergas.
No apartado cultural, no documento proponse «a creación dunha mesa galega de diálogo coas plataformas dixitais globais (Google, Meta, Spotify, TikTok...), na que participen a Administración autonómica e central para tratar algoritmos que penalizan linguas como o galego». No relacionado co ámbito educativo, unha das medidas é reforzar a autonomía dos centros para desenvolver iniciativas adaptadas ao contexto sociolingüístico e impulsar os equipos de dinamización da lingua galega para que dispoñan de orzamento estable.