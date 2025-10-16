Sogama recuerda que los concellos pueden ahorrar un 48 % si reciclan para paliar el «tasazo» estatal

Planta de reciclaje de Sogama Basilio Bello

Sogama ha publicado este jueves un vídeo divulgativo sobre las medidas que deben tomar los ayuntamientos para reducir hasta en un 48 % el coste de la gestión de residuos.

La empresa que gestiona la planta de Cerceda recuerda que el canon de la bolsa marrón —la materia orgánica— asciende este año a 51,4 euros por tonelada, mientras que el de la bolsa negra es de 83 euros. Por lo tanto, separar correctamente los residuos permite un ahorro de 31,6 euros por tonelada.

También recordó que más del 68 % de los residuos que llegan a sus instalaciones en la bolsa negra deberían haberse depositado en uno de los contenedores selectivos. Esos errores multiplican el coste de gestionar los desechos una vez en la planta.

Sogama recuerda que el canon para la bolsa negra establecido para este año es de 108 euros por tonelada, minorado hasta 95 en caso de concellos que disminuyan la producción de residuos un 1 % con respecto al año anterior o que incrementen el reciclaje de la bolsa amarilla o marrón en un 3 %. A esas reducciones hay que sumar la aportación de la Xunta de 12 euros por tonelada.

El tasazo de la basura que desató el conflicto en O Morrazo: de 107 a 1.236 euros para un bar de comidas LUIS CARLOS LLERA

La publicación del vídeo se produce cuando numerosos ayuntamientos están subiendo las tasas que cobran a los ciudadanos por la gestión de residuos. El incremento de los tributos, que ha provocado disturbios en Cangas, no obedece a una decisión de Sogama, sino a la entrada en vigor del artículo 11 de la ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular aprobada en abril del 2022.

Ese artículo obliga a los ayuntamientos a establecer «una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía».

Los inspectores de Hacienda ya informaron hace un año de que la aplicación de esa tasa supondría un aumento de la recaudación por los ayuntamientos hasta cerca de 4.000 millones, y advertían de que podría provocar un «caos tributario mayor incluso que el de la plusvalía municipal», dada las diferentes formas de aplicarla, que la ley no regula.