Premio para Renfe por la ruta de los trenes turísticos en el Camiño dos Faros

La empresa pública de transporte ferroviario de España, Renfe, fue la ganadora del premio Tourism-Friendly, organizado por la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), por una de las rutas que recorren los trenes turísticos en Galicia, en concreto el Camiño dos Faros, en la categoría de viajes de corta distancia. Esta recompensa reconoce el liderazgo en el desarrollo y creación de experiencias únicas para los viajeros, destacando el papel del tren como medio de transporte sostenible e inclusivo.

El Camiño dos Faros, fruto de la colaboración de Renfe, la Axencia Turismo de Galicia y el Inorde (Instituto ourensán de desenvolvemento económico, realiza un recorrido entre A Coruña y Ribadeo, atravesando el litoral norte gallego y pequeñas localidades, con paradas programadas para actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza. «Representa un ejemplo de diversificación del producto turístico ferroviario y dinamización de las líneas convencionales», señaló la compañía.

Por otro lado, ADIF recibió el premio de Estaciones Ferroviarias en la categoría Retail and Commercial Affairs, por el proyecto de Vialia Vigo. Estos galardones, que buscan reconocer y promover iniciativas y proyectos de los gestores de estaciones ferroviarias, se entregaron en la sede central de la UIC, en París. ADIF presentó en total cinco candidaturas a estos premios, debido a «su intensa actividad en materia de renovación y mejoras de las estaciones que gestiona», detalló la entidad y remarcó sobre la iniciativa ganadora que es «un proyecto emblemático que ha hecho renacer a la antigua estación de Vigo como un centro de vida que combina transporte, ocio y comercio, convirtiéndose en el nuevo epicentro de la vida urbana de la ciudad gallega»