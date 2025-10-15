Las familias con menos recursos tendrán en Galicia ayuda para financiar el comedor escolar de sus hijos

En los comedores escolares ya se aprobaron menús con más frutas y legumbres Sandra Alonso

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado la sesión de control en el Parlamento gallego para desgranar otra de las novedades que incluirán los próximos presupuestos autonómicos del 2026, cuyo proyecto aprobará el Gobierno esta semana para su posterior remisión a la Cámara: las familias con menos recursos tendrán una ayuda anual para financiar el comedor escolar de sus hijos en edad de infantil o primaria, tanto en aquellos gestionados por ANPA, ayuntamientos o concertados, según ha avanzado el máximo mandatario gallego. Este programa contará con un presupuesto de 3 millones de euros para pagar un bono que variará en función de la renta per cápita del hogar: en el caso de ser inferior a seis mil euros, será de 150 euros, y entre 6.000 y 10.000, la ayuda será de 100. La medida se implantará en una primera fase ya en el presente curso 2025-26 para las rentas de hasta 6.000 euros y en el próximo curso 2026-27 se extenderá a las familias con rentas de entre 6.000 y 10.000 euros.

Alfonso Rueda hacía este anuncio en respuesta a Ana Pontón para advertir al BNG que, pese a las críticas y pese a pintar una Galicia en la sombra, la Xunta sigue trabajando en la elaboración de unos presupuestos para ahondar en mejoras para la mayoría social. El pasado lunes, el presidente gallego anunció que las cuentas incluirán nuevas rebajas fiscales. Se mantendrán todas las deducciones aprobadas en anteriores ejercicios y, además, se incluirán por primera vez los ajustes para aplicar la rebaja del 15 % del gasto en libros y material escolar hasta un máximo de 105 euros por hijo. Ese descuento se calculará sobre el importe de las facturas correspondientes para el curso 2025-2026 por las compras realizadas del 1 de julio al 31 de diciembre de este año.