La empresa Monbus asegura que el pasaje de sus autobuses se ajusta siempre a la ley

La empresa de transporte Monbus aseguró ayer que sus autobuses cumplen escrupulosamente la ley y que en ningún caso llevan más pasajeros de los permitidos en cada momento. La compañía hacía esta apreciación en respuesta a las quejas de la Policía Local de Mugardos con respecto a que los menores que viajan desde Ares hasta el instituto mugardés tienen que ir muchas veces de pie.

A este respecto, la empresa afirma que en ningún momento del trayecto se supera el límite legal de pasajeros y que si la cifra total de personas que viajan a lo largo de la ruta es más alta que la de plazas permitidas (en el caso concreto de ese autobús, 93) es porque se contabiliza el total sin tener en cuenta que unos usuarios bajan y otros suben. Asegura, además, que ese servicio está autorizado a llevar pasajeros de pie.