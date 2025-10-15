BNG y PSdeG hacen paros parciales en el Parlamento gallego en solidaridad con Palestina

Paco Rodríguez

Los diputados del BNG y del PSdeG se ausentarán este miércoles del pleno del Parlamento gallego durante los paros convocados por los sindicatos en apoyo a Palestina. El grupo parlamentario de los nacionalistas, que cuenta con 25 representantes en la Cámara gallega y lidera la oposición, ha decidido parar en turnos de mañana y de tarde, participando en cada una de ellas la mitad de las diputadas y diputados. Esta mañana, en la sesión de control al presidente Rueda, estaban la mitad de los representantes. En las bancadas nacionalistas colgaban pancartas con el lema Eu paro por Palestina.

Los parlamentarios del Bloque han anunciado que donarán el salario correspondiente a ese paro a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA).

El grupo socialista, con nueve diputados en el Parlamento, hará un parón de dos horas y todos los parlamentarios se ausentarán de la Cámara. Los socialistas abandonarán el pleno tras la votación de las proposiciones no de ley.

La ausencia del grupo socialista se realizará por tanto durante la celebración de las interpelaciones en las que, según el orden del día, no les correspondía intervenir. Los populares mantienen su agenda de trabajo.