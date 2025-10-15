Un año del fin de la «jauría humana»: la vida de los acusados de matar a Samuel Luiz doce meses después del inicio del juicio

Laura García del Valle
Laura G. del Valle A CORUÑA / LA VOZ

Los acusados Diego Montaña, Katy Silva, Kaio Amaral, Alejandro Míguez y Alejandro Freire, durante el juicio por el crimen de Samuel Luiz
Cinco jóvenes se enfrentaron hace doce meses a un jurado popular que acabó exculpando a Katy Silva. Meses más tarde, el TSXG también dejó en libertad a Alejandro Míguez. Diego Montaña, Kaio Amaral y Alejandro Freire pasarán años entre rejas

16 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Para los coruñeses, incluso para los gallegos, los cinco acusados de matar a Samuel Luiz tenían nombre y rostro desde que fueron cayendo como supuestos responsables de un crimen que sí fue homófobo. Pero el país

