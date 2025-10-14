La Xunta aumentará su aportación a los ayuntamientos a 187 millones en el 2026

Los conselleiros de Facenda y Presidencia, Miguel Corgos y Diego Calvo, a la izquierda, en la reunión con los representantes de la Fegamp, entre ellos su presidente, Alberto Varela, en el centro a la derecha. Lavandeira jr | EFE

La Xunta transferirá a los ayuntamientos 187 millones de euros a través del Fondo de Cooperación Local, anunciaron hoy martes los conselleiros de Facenda, Miguel Corgos, y Presidencia, Diego Calvo, que se reunieron con el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela (PSOE).

El aumento estará recogido en el proyecto de presupuestos del 2026, que el Gobierno gallego prevé aprobar esta misma semana, según anunció ayer Alfonso Rueda, quien también confirmó que congelarán impuestos e introducirán nuevas rebajas fiscales.

Corgos explicó que los citados 187 millones suponen un aumento del 12 % con respecto a este ejercicio, lo que multiplica por cuatro la regla de gasto. El conselleiro añadió que esa cantidad confirma el compromiso de la Xunta con la «financiación das entidades locais».

El cálculo del Gobierno gallego incluye «un fondo adicional con 59 millóns de euros» para «blindar a financiación da futura Lei de Administración Local», que se aprobará en el 2026.

Calvo explicó que la entrada en vigor del texto llevará consigo nuevos criterios de financiación. De ahí la creación de ese fondo, que permitirá afrontar el «ano de transición» con la garantía de que ningún ayuntamiento recibe menos fondos que ahora. El conselleiro de Presidencia añadió que el texto recogerá las propuestas que han planteado las entidades locales en solitario y a través de la Fegamp.

El presidente de la federación, Alberto Varela, afirmó que la entidad sale «espectante» ante los «cambios importantes» que incluirá, según le comunicaron los conselleiros, la nueva ley. Varela señaló que sería «unha boa nova» que el texto desarrolle los criterios de financiación planteados por la Fegamp, que tienen en cuenta factores como el número de habitantes y el envejecimiento. La entidad también ha reclamado que se incremente el fondo base, con el fin de que ningún ayuntamiento pierda recursos.

Varela también destacó que la Xunta se haya comprometido a aplicar de forma retroactiva la nueva ley hasta el 1 de enero para aquellos que mejoren su financiación.

Recordó además que la Fegamp reclama desde hace años que la Xunta fije en una ley el funcionamiento del Fondo Local de Cooperación, con el fin de que no cambie con cada presupuesto autonómico, y también que se establezcan criterios objetivos para la financiación de los 313 concellos. De ahí que insistiese en que si la nueva normativa recoge esas reclamaciones «será unha boa nova».

La Xunta por su parte recordó que fue «pioneira» en el establecimiento de una financiación estable a los ayuntamientos a través del citado fondo, que supone «un modelo de participación» de los concellos en los tributos autonómicos.

También recordó que lleva años reclamando al Gobierno central un nuevo modelo de financiación local que tenga en cuenta «as especiais características» de Galicia, entre las que citaron la dispersión y el envejecimiento de la población. El Ejecutivo gallego considera que esa negociación debe ir en paralelo a la de la financiación autonómica, que también está pendiente.