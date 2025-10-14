Saleta Chao toma posesión como diputada autonómica del BNG tras la salida de Daniel Pérez a la alcaldía de Carballo

PARLAMENTO | EUROPAPRESS

La nacionalista Saleta Chao Rivas (Cuntis,1990) ha tomado posesión este martes como diputada del grupo parlamentario del Bloque en el Parlamento gallego. La nueva representante releva así a Daniel Pérez, que dejó su escaño para ser alcalde del municipio coruñés de Carballo en sustitución del histórico regidor Evencio Ferrero, quien dejó el bastón de mando después de 22 años. Vinculada a Ana Pontón y a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín —de la que fue su asesora—, Chao Rivas asumirá la portavocía de economía social y turismo en la Cámara gallega.

La nueva diputada, que ya formó parte de la ejecutiva nacional del Bloque en los tiempos de Xavier Vence como portavoz, es graduada en Pedagoxía por la Universidade de Santiago de Compostela y diplomada en la especialidad de educación Infantil. Además, cuenta con un máster en Política Educativa por la University of Roehampton.