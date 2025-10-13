El Supremo rechaza la petición del Gobierno balear de suspender los traslados de menores migrantes

La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens ISAAC BUJ - EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado la petición del Gobierno balear del PP, presentada la semana pasada, de suspender los traslados de menores migrantes no acompañados. En concreto, rechaza la suspensión cautelarísima del decreto del Ejecutivo que fijó la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados de las comunidades, al no apreciar «especial urgencia».

El alto tribunal considera que no se ha acreditado la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que requiere una suspensión cautelarísima. Esto es, sin escuchar las alegaciones de la parte recurrida. El auto, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Supremo en un comunicado, ordena la tramitación del incidente cautelar por el procedimiento ordinario. Así, da un plazo de cinco días para formular alegaciones a la contraparte, que es la Administración del Estado.

Ese decreto fijó que, en función de la población de la isla, el Gobierno balear tenía capacidad para 406 plazas en su sistema de protección de menores no acompañados. Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico advirtieron de una situación «extremadamente crítica» y justificaron el recurso en que el decreto presenta «una nulidad manifiesta de pleno derecho», al ser aprobado «sin el dictamen preceptivo del Consejo de Estado».

Para el Ejecutivo balear, constituiría una «infracción clara» del marco legal vigente y vulneraría el principio de legalidad establecido por la Constitución.

Además de este recurso, la Abogacía de la comunidad presentó otro contra la reforma de la ley de extranjería ante el Tribunal Constitucional, y alegaciones contra el procedimiento iniciado por la Administración del Estado para el traslado de los dos primeros menores extranjeros no acompañados de otras comunidades a Baleares.