El proyecto de alta velocidad ferroviaria entre Oporto y Gaia recibe cambios sustanciales un año después de su adjudicación

Brais Suárez
Brais Suárez OPORTO / E. LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

La nueva propuesta implica dos puentes sobre el Douro, en vez de uno, y desplazar la estación gaiense casi dos kilómetros hacia el sur

14 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El compromiso del Gobierno portugués con la construcción de una línea de alta velocidad ferroviaria entre Lisboa y Valença do Minho, en la frontera gallega, volvió a ponerse de manifiesto el jueves, tras la presentación

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete