Los independientes entregan hoy al PP la alcaldía de Ribeira tras dos años de coalición con el BNG

Con papeles en la mano, María Sampedro y Vicente Mariño. MARCOS CREO

Ribeira vivirá hoy un día histórico, pues casi con toda probabilidad será investida la primera alcaldesa de este municipio de 27.000 habitantes. Y lo hará mediante una moción de censura gestada desde dentro, con uno de los socios de gobierno del alcalde Luís Pérez Barral (BNG) como uno de los promotores. Se trata del Partido Barbanza Independiente (PBBI), una formación que en su día nació como una escisión del PP, fuerza política con la que ahora se da la mano para devolverle una alcaldía que tradicionalmente ha ostentado en la capital barbanzana.

El PBBI de Vicente Mariño contaba con cinco ediles en el tripartito en el que se embarcó tras las municipales del 2023 con BNG —otros cinco— y PSOE —uno—, si bien dos se han quedado por el camino. Juan Luis Furones no firmó la moción de censura y Tania Redondo se desmarcó poco después de suscribir el documento, aludiendo a supuestas presiones que desde las filas conservadoras niegan de forma tajante.

Pese a que estos dos concejales se estrenarán hoy en el grupo de no adscritos, la popular María Sampedro cuenta con apoyos suficientes para alzarse con el bastón de mando: tres del PBBI y los diez de su grupo. En total, 13 votos favorables, es decir, dos más de los 11 que necesita el tándem formado por el Partido Popular y los independientes para destronar al nacionalista Luís Pérez.

Un único precedente

La que se someterá hoy a las 12.00 horas a pleno es la segunda moción de censura en la historia democrática de Ribeira. La primera se presentó en 1989 contra Ricardo Pérez Queiruga, pero la sorpresiva ausencia de uno de los concejales promotores de la operación frustró el cambio de gobierno.

En el actual mandato ya se han presentado en Galicia doce mociones de censura, tres de ellas en el área de Barbanza. Primero fue la de Outes, en febrero, y después la de Noia, en julio. Ambas fructificaron, como previsiblemente lo hará la de Ribeira.

Los ánimos están caldeados en la capital barbanzana desde que el pasado 29 de septiembre PP y PBBI se aliasen para expulsar del ejecutivo al BNG de Pérez Barral.

La sombra de la moción de censura siempre ha estado planeando sobre el tripartito ribeirense debido a sus acusadas diferencias ideológicas. Desde el minuto uno, si bien los socios de gobierno fueron sorteando sus discrepancias internas hasta que hace unos días todo estalló por los aires. Ya no hay vuelta atrás.