Los usuarios reclaman más frecuencias para evitar ir de pie en los autobuses interurbanos

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Colas para coger el autobús de las cinco y media de la tarde entre Lugo y Monforte
Colas para coger el autobús de las cinco y media de la tarde entre Lugo y Monforte OSCAR CELA

«Todo esto hace que la gente se plantee usar otros medios de transporte, como el vehículo privado», aseguran

10 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El buzón que La Voz puso a disposición de los lectores para que relataran su experiencia viajando de pie en los autobuses interurbanos refleja una petición generalizada destinada a la Xunta, concretamente a la Consellería

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete