Los usuarios reclaman más frecuencias para evitar ir de pie en los autobuses interurbanos
«Todo esto hace que la gente se plantee usar otros medios de transporte, como el vehículo privado», aseguran10 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El buzón que La Voz puso a disposición de los lectores para que relataran su experiencia viajando de pie en los autobuses interurbanos refleja una petición generalizada destinada a la Xunta, concretamente a la Consellería