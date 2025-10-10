Rueda celebra la hispanidad en Argentina con una invitación a la colonia gallega a regresar

Rueda durante su última visita como presidente de la Xunta a Argentina en el año 2022

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó el viernes en la celebración de la Fiesta Nacional de España que albergó la embajada en Argentina. Rueda, que esta semana se desplazó al país sudamericano para unas vacaciones familiares —no pudo disfrutarlas en agosto por los incendios—, culminó el periplo en ese acto, al que fue en ejercicio de sus funciones y en el que resaltó los lazos entre Argentina y Galicia.

El titular de la Xunta dio las gracias a los argentinos «no solo porque sus antepasados acogieron a los nuestros y les permitieron iniciar una nueva vida sin olvidar sus raíces, sino porque lo que aquí conseguían sirvió para que ahora Galicia y España sean un país moderno que mira hacia adelante». Por eso, invitó a los argentinos con raíces gallegas a que puedan «formar parte del gran país que es España, sin olvidar, por supuesto, igual que nosotros nunca olvidamos que éramos españoles y gallegos, que son argentinos».

El presidente aludió así a la estrategia Galicia Retorna, con la que la Xunta quiere atraer población entre la emigración gallega. Uno de los atractivos de esa estrategia es el empleo, y el titular de la Xunta estuvo acompañado de conselleiro responsable de ese departamento, José González.

Además Rueda aprovechó la cita para reivindicar la pujanza de la comunidad y el eslogan Galicia Calidade, que su Gobierno está volviendo a impulsar. Ese lema, explicó, no trata solo de «paisajes» o de «gastronomía», tampoco de una «forma ser», sino que es «un conjunto» de características que «muestran al mundo de esa Galicia potente, moderna, que se ha renovado, que tiene empresas de referencia mundial que todos los días está en muchísimas partes del mundo levantan nuestra bandera; y sabiendo que formamos parte de un gran país [España] todo eso es Galicia Calidade».

Rueda, que también empleó el gallego en su discurso, invitó además a los argentinos a hacer el Camino de Santiago, y señaló que «cada vez son máis» los ciudadanos de ese país que emprenden la ruta de peregrinación. Recordó la próxima celebración del Xacobeo «espéroos a todos, como moi tarde, se pode ser antes mellor, no 2027 en Galicia Calidade», insistió.

El presidente, tras su estancia en el país americano, que fue criticada por la oposición, se trasladará de vuelta a España para participar este domingo en la fiesta del 12 de octubre, antes de reincorporarse a su rutina habitual en San Caetano este lunes.