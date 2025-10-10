Los rostros de la lucha contra los incendios en Galicia
LAROUCO / LA VOZ
Desde la zona cero del fuego de Valdeorras, en Larouco, seis trabajadores del servicio de extinción recuerdan «os días máis complicados da profesión»11 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Frustración. Esa fue una de las emociones más recurrentes entre quienes formaron parte del servicio de extinción de incendios en el mes de agosto en Galicia; los que estaban en primera línea haciendo frente a