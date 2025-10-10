El PSdeG pide amparo al Parlamento por el «veto informativo» que impone la Xunta con Altri

Lavandeira jr | EFE

La portavoz de transparencia del grupo socialista, Patricia Iglesias, reclamó este viernes el amparo de la presidencia del Parlamento gallego por el «veto informativo ordenado por Rueda» a los expedientes de las sociedades Impulsa Galicia y Recursos de Galicia. Iglesias y Aitor Bouza comparecieron hoy en rueda de prensa para denunciar el «silencio, as trabas e o desprezo ao Parlamento por parte do Executivo autonómico e un patrón basado na opacidade, o clientelismo e a falta de rendición de cuentas».

Iglesias le reclamó al gobierno gallego la memoria secreta firmada entre el responsable de Altri y el entonces conselleiro de Industria, Francisco Conde, como presidente de la sociedad Impulsa Galicia. Aquella entidad supuso «unha chanchullada que naceu e desapareceu no máis absoluto oscurantismo» para dar paso a la sociedad público privada Recursos de Galicia, creada, según los socialistas, para sustituir a la política pública de nuestros recursos naturales.

La diputada denunció este viernes que el Gobierno gallego se negó hasta en 9 ocasiones a entregar los expedientes de creación de esta empresa con la justificación de que es una entidad privada, pero en la que, puntualizó, la Xunta es socio mayoritario, forma parte del órgano de gobierno y además tiene derecho de voto. Iglesias exigió la documentación que el Gobierno gallego tiene que entregar, como ha ratificado el Consello de Contas, porque «un so euro público xustifica que teñan que rendir contas».

Iglesias criticó la «política de amiguetes» del PP, cuando Rueda «ordena que non se rindan contas» del fracaso de la Sociedad Impulsa y que siga la opacidad de la sociedad RdG y cuando decreta un «veto informativo nos contratos a dedo adxudicados coa empresa de Montoro». El parlamentario Aitor Bouza explicó que la Xunta le pagó más de 170.000 euros a la empresa Equipo Económico, fundada por el ex ministro del PP Cristóbal Montoro entre 2009 y 2011. Bouza destacó que entre los contratos pagados a la empresa figura un PowerPoint de 27 páginas sobre la fusión de las cajas gallegas sin valor técnico, usado para «xustificar unha operación que Feijoo vendeu como un éxito e acabou sendo un desastre financiero para Galicia». Reveló que los socialistas gallegos pudieron acceder a consultar los expedientes en las instalaciones de la Xunta después de meses reclamando la información, pero que no les permitieron hacer copias.