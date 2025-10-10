El BNG inicia acciones judiciales ante el TSXG para acceder a la documentación de Altri

Lavandeira jr | EFE

El portavoz de medio ambiente del BNG en el Parlamento gallego, Luis Bará, ha anunciado este viernes que su formación presentará un recurso contencioso administrativo para acceder, vía judicial, a toda la documentación que tenga que ver con la Sociedad Impulsa y Altri, y que se ha negado hasta ahora por el canal parlamentario. El representante nacionalista ha justificado este paso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en las continuas negativas de la Xunta a aportar a esta documentación que «levamos reclamando dende fai ano e medio» y que afecta a una sociedad que era público-privada.

«Hai indicios fundados dunha relación de conivencia e trato de favor á pasteira por medio de negocios feitos a través da Sociedade Impulsa», sostiene Bará. El BNG quiere saber los detalles del pacto, qué empresas participaron en el concurso internacional y qué criterios se seguieron para seleccionar a Altri. Además, Bará también ha acusado a la Xunta de «blindar unha compensación» a la multinacional portuguesa de forma que cuando se dé carpetazo al proyecto previsto para Palas de Rei (Lugo), la empresa recupere la inversión realizada de casi 25 millones de euros. El nacionalista ha denunciado que el Gobierno gallego ha puesto una alfombra roja a la empresa para que recupere la inversión hecha a costa del dinero de los gallegos.