Hasta el 20 % de las citas previas de la Seguridad Social se quedan sin usar

Imagen de archivo de la oficina de la Seguridad Social en Lugo.
Imagen de archivo de la oficina de la Seguridad Social en Lugo. Óscar Cela

El Tribunal de Cuentas constata que las incomparecencias superan ese porcentaje en 66 oficinas, y rebasan el 10 % en la mayoría de los 426 centros

11 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La cita previa sigue siendo una herramienta imperfecta para relacionarse con la Administración. El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado el grado de eficiencia en la atención a la ciudadanía por parte de la Seguridad Social,

