Hasta el 20 % de las citas previas de la Seguridad Social se quedan sin usar
El Tribunal de Cuentas constata que las incomparecencias superan ese porcentaje en 66 oficinas, y rebasan el 10 % en la mayoría de los 426 centros11 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La cita previa sigue siendo una herramienta imperfecta para relacionarse con la Administración. El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado el grado de eficiencia en la atención a la ciudadanía por parte de la Seguridad Social,