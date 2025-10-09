La utópica autopista AGP-1 (1984) que la Xunta descartó: una solución al retraso de Audasa
En 1975 ya se iniciaron las prospecciones para la construcción del puente de Rande, que dieron lugar a un increíble movimiento social de oposición a toda la autopista10 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La tortuosa construcción de la AP-9 se inició en 1973, siendo ministro de Obras Públicas Fernández de la Mora, cuando el Estado le adjudicó a la sociedad Autopistas del Atlántico (CESA) la construcción y explotación