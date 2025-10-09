Silvia Longueira, diputada del PSdeG: «Dentro dunha década, sen un plan serio, a dependencia pode converterse nunha emerxencia social»

XOÁN REY | EFE

La portavoz del PSdeG en asuntos sociales, Silvia Longueira, ha advertido esta mañana en el Parlamento gallego que el sistema de atención a la dependencia se encuentra al límite y que la Xunta no puede seguir mirando para otro lado mientras miles de personas esperan una ayuda que nunca llega. La diputada autonómica denuncia que Galicia, con 349 días de espera media para que una persona reciba una resolución, se sitúa entre las comunidades con peores datos, solo superada por Andalucía, Madrid o Murcia. El relato de los socialistas contrasta con el que ofrece el Gobierno gallego, que atribuye parte de los problemas de gestión a una falta de recursos atribuible a la Administración central, quien, según la Xunta, incumple su parte de financiación. Hasta 2.500 millones de deuda pendiente con Galicia, según los datos de la Administración autonómica. Una versión que choca con la ofrecida por la diputada socialista. «Nunca houbo tantos recursos e nunca se fixo tan pouco», asegura Longueira. El PSdeG recuerda que el Gobierno de España destinó más de 1.600 millones de euros entre 2021 y 2023 para reforzar el sistema de dependencia, mientras la Xunta recortaba fondos y desviaba dinero a «bonos propagandísticos».

La diputada socialista advirtió de que la situación actual es solo el principio de un colapso mayor, ya que Galicia cuenta con 719.000 personas mayores de 65 años, casi el 27 % de la población. «Dentro dunha década, sen un plan serio, a dependencia pode converterse nunha emerxencia social», advirtió en su comparecencia en O Hórreo. Según ha explicado, el Ayuntamiento de A Coruña tiene más de 800 personas en lista de espera y el de Vigo ronda el millar de solicitudes sin resolver. Longueira criticó que Galicia sea prácticamente la única comunidad autónoma que no cuenta con un plan estratégico de servicios sociales.

Las propuestas socialistas

El PSdeG propone que la Xunta ponga en marcha, en un plazo máximo de seis meses, un programa específico para el Servizo de Axuda no Fogar, tal y como obliga la ley, un nivel de asistencia en el que los concellos son los que financian a la Administración autonómica, tal y como ha denunciado la diputada. Longueira reclamó aplicar de inmediato el Real Decreto 893/2024, que mejora derechos, formación y calidad en el sector. La propuesta incluye también la aprobación, antes de que finalice el período de sesiones, de un plan integral de la dependencia, que garantice derechos reales tanto a las personas usuarias como a las trabajadoras. El objetivo sería reducir tiempos de espera, reforzar los equipos sociales, estabilizar el personal y asegurar que quien cuida lo haga con seguridad y reconocimiento.