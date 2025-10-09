Pontón propone un programa público de compra de vivienda para ofrecer a los ciudadanos precios asumibles

SANDRA ALONSO

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha propuesto hoy a la Xunta que ponga en marcha un programa de compra pública de vivienda para ponerla a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler a precios accesibles. Después de un encuentro con vecinos y vecinas de A Coruña para abordar las dificultades de acceso a la vivienda, Pontón ha que el objetivo del programa es crear un parque público de 4.000 viviendas en cinco años para poner a disposición «da clase traballadora, dos mozos e mozas e das rendas baixas» vivienda en alquiler «a prezos que a xente poida pagar».

La líder nacionalista ahondó en las ventajas que tiene la adquisición sobre la construcción de nueva vivienda y que pasan, en primer lugar, porque es una alternativa mucho más rápida para dar respuesta a un problema que precisa soluciones ágiles, toda vez que en la nueva construcción los procesos son mucho más lentos. En segundo lugar, subrayó que esta fórmula es mucho más sostenible y ecológica, ya que aprovecha el parque de vivienda que ya está construido y, por último, alegó que la alternativa de la compra es mucho más integradora y solidaria, ya que garantizadora que la vivienda pública va a estar por toda la ciudad y no reducida la determinadas zonas, lo que, a veces, acaba también provocando problemas de exclusión.

Pontón incidió en que la medida propuesta por el BNG permitirá dar un gran paso adelante para, no solo movilizar vivienda vacía, cifrada en 90.000 inmuebles solo en las grandes ciudades, sino sobre todo para garantizar la creación de un parque de vivienda en alquiler a precios asumibles para la ciudadanía.

En este sentido, abogó por que la Xunta ejerza el derecho que tiene de tanteo y retracto sobre la vivienda pública que se va a vender y ampliar ese derecho a más ámbitos, por lo que defendió la declaración de zonas donde la Administración gallega pueda ejercer este derecho de compra preferente cuando se vayan a producir ventas de inmuebles. Con este objetivo, propuso la creación de una comisión técnica que permita llevar adelante todo este proceso.

«Isto vainos permitir que Galiza incremente a vivenda pública en alugueiro porque agora estamos moi lonxe da media europea e sabemos que esa é a única alternativa que teñen miles de persoas», remarcó.

La portavoz emplazó al Gobierno de Alfonso Rueda a aprovechar la oportunidad que va a abrir el nuevo Plan Estatal de Vivienda, ya que incluye una línea específica para la compra pública de vivienda que supone una financiación extraordinaria que «Galicia debe aproveitar», en palabras de la portavoz.