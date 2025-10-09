Más de 49.000 gallegos aguardan por una operación en el Sergas, con una media de 69 días

Aumentan las cirugías en quirófanos robotizados, en la foto una intervención de rodilla en Santiago el pasado 6 de octubre XOAN A. SOLER

En Galicia hay 49.223 gallegos esperando por una intervención quirúrgica en la sanidad pública según los datos que acaba de publicar el Sergas, a fecha 30 de junio del 2025. Aguardan una media de 69,3 días, aunque hay doce usuarios que llevan más de un año. Los datos reflejan una reducción tanto del número de pacientes como del tiempo en relación al mismo período del año anterior, pero un aumento si se compara con diciembre del 2024.

Por áreas sanitarias, las mayores demoras están en la de Santiago y Barbanza, que crecen hasta los 85,7 días de media. En el lado contrario están los pacientes adscritos a Povisa, con una media de 53,3 días, así como los de Lugo, con 53,9. Por especialidades, los usuarios que deben soportar una espera más elevada son los de otorrinolaringología, 96,5 días, así como los de traumatología, 84,2 jornadas de promedio. Dermatología, con una demora para pasar por el quirófano de 25,2 días y, cirugía cardíaca infantil, con 30,1, son las áreas con menos espera.

La mayoría de los pacientes pendientes de una operación aguardan menos de tres meses (35.158), 11.977 lo hacen entre tres y seis meses y superan ese tiempo los restantes 2.088.

En cuanto a la primera consulta con el especialista, hay 193.336 usuarios aguardando su cita con una media de 57,3 días. Lugo supera los 80 días y Santiago, en este caso, es el área con menos espera, 37,6. Las cifras publicadas por el Sergas reflejan en este caso una disminución de las demoras de más de 14 días, pasando de los 71,6 días en junio del 2024 a los 57,3. También los pacientes caen en 26.000. Por especialidades las diferencias son notables: de los 111 días de anestesia a los 6,6 de radioterapia, pasando por los 31 de nefrología, los 26,4 de cirugía cardíaca o los 74 de psiquiatría.

El Sergas defiende el trabajo de sus profesionales y la actividad realizada en los primeros seis meses del año, con 109.746 operaciones, un 1,5 % más que en el primer semestre del 2024. Se redujo el número de pacientes en espera en 1.029 y en 1,8 los días de demora.

En cuanto a las prioridades, la espera quirúrgica en las patologías de prioridad 1 es de 17,7 y se llevaron a cabo 14.244 intervenciones en estos seis meses. ¿Y qué servicios operan más? Cirugía general y digestivo (19.573), traumatología (16.026) y oftalmología (15.879).

Desde la Consellería de Sanidade destacan el aumento de la actividad quirúrgica en pacientes de entre 75 y 90 años, con 27.226, así como en mayores de 90, 2.228 en seis meses. Suben también las cirugías en quirófanos robotizados, 2.024, 150 más que en el mismo período del 2024. En lo que se refiere a consultas, se realizaron en el primer semestre 2,6 millones, de las que la inmensa mayoría, 2,3, son presenciales.

Vías rápidas

El Sergas cuenta actualmente con nueve vías rápidas por sospecha de cáncer, en donde el tiempo de atención está fijado por debajo de los quince días. Se realizaron en el primer semestre 13.504 consultas a través de estas vías, con una media de espera de 6,6 días.