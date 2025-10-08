La A-54 entre Melide y Arzúa, 16 años de trámites y obras para 16 kilómetros

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO / LA VOZ

Obras de esta semana de octubre en la A-54 donde se puede ver cómo aún faltan desmontes por realizar
Obras de esta semana de octubre en la A-54 donde se puede ver cómo aún faltan desmontes por realizar Óscar Cela

El Gobierno ha tenido que hacer desde el 2022 dos modificaciones de contrato que obligaron a ampliar el plazo de finalización en tres años, con fecha tope enero del 2026

09 oct 2025 . Actualizado a las 04:19 h.

La construcción de la autovía A-54, que une Lugo con Santiago, va camino de ser una de las obras más largas en el tiempo que ha diseñado y ejecutado el Estado en Galicia. Ni la

