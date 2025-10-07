La Xunta y Fegamp preparan la red de concellos contra el acoso escolar para este curso

Foto de archivo de un aula escolar. MARTINA MISER

La Xunta y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) ultiman la puesta en marcha de la nueva red de municipios contra el acoso escolar, que empezará a funcionar este curso. El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, se reunió hoy con el presidente de la entidad municipalista, Alberto Varela, para cerrar el diseño de esta red, una de las acciones enmarcadas dentro del plan integral contra el acoso y el ciberacoso escolar.

En la reunión, a la que también asistió la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, se puso de manifiesto la necesidad de trabajar de forma coordinada entre administraciones en favor de la buena convivencia en los centros educativos. En este sentido, esta nueva red permitirá articular recursos, compartir buenas prácticas y ofrecer un apoyo coordinado tanto a los centros educativos como a las familias y al alumnado, garantizando una intervención más rápida y efectiva.