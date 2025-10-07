Viajar de pie en los autobuses interurbanos, una práctica dudosa amparada por la ley

Viajeros de pie en un autobús interurbano, en una imagen de archivo
Usuarios de las concesiones de la Xunta cuestionan la tolerancia con estos usos, que deben limitarse a trayectos cortos y por debajo de los 80 km/h

06 oct 2025 . Actualizado a las 21:06 h.

Con ciertas restricciones que a veces no se cumplen, viajar de pie en los autobuses urbanos es algo consolidado desde los orígenes de este sistema de transportes en las ciudades. De ahí que los vehículos

