Viajar de pie en los autobuses interurbanos, una práctica dudosa amparada por la ley
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Usuarios de las concesiones de la Xunta cuestionan la tolerancia con estos usos, que deben limitarse a trayectos cortos y por debajo de los 80 km/h06 oct 2025 . Actualizado a las 21:06 h.
Con ciertas restricciones que a veces no se cumplen, viajar de pie en los autobuses urbanos es algo consolidado desde los orígenes de este sistema de transportes en las ciudades. De ahí que los vehículos