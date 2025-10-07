Rueda responderá en el Parlamento sobre la vivienda de mayores de Amoeiro y las desigualdades sociales

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, antes de comenzar un pleno en el Parlamento gallego. SANDRA ALONSO

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá la semana que viene en el próximo pleno del Parlamento sobre las graves irregularidades detectadas en una vivienda comunitaria para mayores de Amoeiro (Ourense) y sobre las desigualdades sociales. La primera cuestión la formulará la líder del BNG, Ana Pontón, mientras que la segunda la planteará el portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro. Así lo han anunciado esta mañana los grupos tras la reunión de la junta de portavoces, que ha fijado el orden del día en una sesión en la que iniciará el debate sobre la ley de prevención de las conductas aditivas entre menores, así como de la ley gallega del clima. El pleno de la semana que viene incluirá la comparecencia de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, quien informará de la afectación de las políticas pesqueras a Galicia.

La reunión de los portavoces, que se ha alargado algo más de lo previsto inicialmente, ha estado marcada por las acusaciones que el PSdeG formuló ayer contra el grupo mayoritario de la Cámara, al que acusó de bloquear el funcionamiento del Parlamento para permitir que Rueda se marche unos días de vacaciones. La viceportavoz socialista, Lara Méndez, ha vuelto al mismo argumento acabada la junta, insistiendo en que «Galicia non pode ter un presidente a tempo parcial».

El PSdeG ha mantenido sus críticas a pesar de que, durante la reunión, el BNG preguntó por este asunto. El PPdeG recuerda que el aplazamiento del pleno se acordó a finales de julio por todos los grupos atendiendo a un requerimiento del presidente de la Cámara gallega, Miguel Santalices, que hoy ha estado ausente. Alberto Pazos, portavoz de los populares, ha acusado al PSdeG de esparcir sin fundamento un bulo, lo que ha calificado de «noxento». «Nós non entendemos esta maneira de facer política», ha insistido el popular.

El presidente de la Xunta retomará su agenda oficial, tras los días de descanso que se ha tomado esta semana, el viernes en Buenos Aires, donde participará en las actividades organizadas en la capital argentina con motivo del Día Nacional de España.