Xunta y USC buscarán cocaína, cannabis, fentanilo y otras drogas en las aguas residuales

La Xunta y la Universidade de Santiago analizarán las aguas residuales de Tui, Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago para buscar restos de cocaína, cannabis, fentanilo y otras drogas.

El proyecto ofrecerá «datos sobre o consumo de certas substancias en tempo real» y permitirá «detectar a entrada de novas drogas emerxentes» en Galicia con el fin de reforzar las estrategias de prevención y actuar lo antes posible a «nivel de saúde pública», explicó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

El objetivo del plan, pionero en Galicia, es mejorar las estrategias de prevención de esas sustancias en la comunidad.

El plan se desarrollará a partir de un convenio presupuestado en 50.000 euros que regulará la colaboración entre la Consellería de Sanidade, Augas de Galicia -que recogerá las muestras- y la Universidad.

El análisis de aguas residuales ya se emplea en otros países europeos y permite la obtención de datos de forma anónima. En Galicia fue empleado durante la pandemia del covid para estudiar la presencia del virus. En este caso, permitirá además prevenir la «aparición constante de novas substancias psicoactivas e a ameaza dos opioides sintéticos como o fentanilo, de alta potencia e gran risco adictivo», lo que obliga a «mellorar os sistemas de detección temperá», señalaron desde la Xunta.

La previsión es hacer dos campañas de recogida de muestras y análisis durante dos semanas al año en cinco estaciones de depuración de aguas residuales de los citados municipios.

Los análisis serán realizados en las instalaciones de la Universidade de Santiago, cuyos investigadores aplicarán «técnicas avanzadas de cromatografía e espectrometría de masas» en las aguas residuales para detectar la presencia de drogas.