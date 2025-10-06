Tráfico comeza unha campaña de control das distraccións ao volante
GALICIA
Este factor influíu no 22 % dos sinistros mortais nas estradas galegas05 oct 2025 . Actualizado a las 19:58 h.
A Dirección Xeral de Tráfico (DXT) comeza hoxe unha campaña especial destinada ao control e vixilancia das distraccións ao volante, informou a Delegación do Goberno en Galicia. Esta iniciativa será posta en marcha pola Garda Civil e as policías locais dos concellos que se sumen e estenderase ata o próximo domingo, día 12 de outubro.
Tanto nas estradas convencionais como nos tramos con máis perigo, a campaña reforzarase e estará coordinada polas Xefaturas Provincias de Tráfico, que utilizarán o maior número de medios humanos e materiais dispoñibles. Ademais, a Delegación do Goberno en Galicia informou de que, sempre que sexa posible, tanto «os paneis de sinalización variable como as pantallas alfanuméricas dos vehículos da Agrupación de Tráfico da Garda Civil nas inmediacións, advertirán aos condutores da existencia próxima de controis».
O obxectivo principal desta campaña é sensibilizar sobre o perigo das distraccións ao volante. Desde o ano 2017, son a primeira causa máis frecuente en sinistros de tráfico nas vías de circulación. O uso do teléfono móbil é dos maiores perigos asociados ás distraccións ao volante. Segundo estudos de Tráfico, estímase que se tardan catro segundos en enviar unha mensaxe. Neste espazo de tempo, un coche que vaia a 60 quilómetros por hora percorrerá 66 metros a cegas, provocando que o condutor non vexa nada do que acontece na estrada.
Factores de risco
Sobre os despistes que provoca aos condutores falar por teléfono, a DXT calcula que, aínda que se faga cun sistema de mans libres, pérdese o 40 % da información existente na estrada.
Outros factores lesivos son a utilización de dispositivos electrónicos, fumar, a fatiga e tamén o sono. Ademais dos sinistros onde o condutor se queda completamente durmido, a somnolencia «afecta gravemente ás capacidades para circular con seguridade, con risco de saídas de vía ou outro tipo de alcances. Se aparecen as ganas de durmir, o máis seguro é parar e descansar uns 30 minutos», sinalou Tráfico. Durante a madrugada e as primeiras horas da tarde son os intervalos onde é frecuente a aparición da fatiga.
Por outro lado, a acción de acender un cigarro, tirar as cabichas e apagalo provoca un tempo de despiste que pode derivar nun accidente na estrada.
As distraccións ao volante supuxeron un factor influínte no 22 % dos sinistros de tráfico relacionados con vítimas mortais ocorridos o ano pasado nas estradas galegas. Ao fío disto, no ano 2024 fixéronse en Galicia 8.153 denuncias por distraccións ao volante relacionadas co uso de dispositivos electrónicos, rexistrándose un incremento do 4,5 % con respecto aos datos recollidos no 2023 (7.801 denuncias).
A campaña do ano pasado realizouse entre o 7 e o 13 de outubro. Neste caso, os axentes da Garda Civil controlaron a 51.124 vehículos nas estradas de Galicia e emitiron 1.327 denuncias. Máis de 500 destas foron tramitadas ao detectar un uso irregular do teléfono móbil.
En canto ao número de denuncias efectuadas nas provincias galegas, na Coruña tramitáronse 694; en Lugo, 241; en Ourense, 213; e en Pontevedra, 175.
A multa polo uso do móbil ao volante é de 200 euros
Dende o 2022, os casos onde o condutor manipula o teléfono móbil sen empregar un sistema de mans libres supoñen a retirada de tres puntos do carné de conducir. Pola contra, cando o dispositivo é agarrado directamente polo condutor coa man e co vehículo en marcha, Tráfico sanciona coa perda de 6 puntos, xa que se considera unha infracción máis grave. En ambas situacións, a multa para o infractor ascende a 200 euros.