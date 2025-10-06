Salomé da Torre, hija de una víctima de un reformatorio franquista: «Las monjas le dijeron que su madre merecía morir, por roja»

Salomé da Torre, hija de una víctima de un reformatorio franquista, en A Coruña.
Salomé da Torre, hija de una víctima de un reformatorio franquista, en A Coruña. ANGEL MANSO

Supervivientes de los correccionales para mujeres que funcionaron hasta 1985 se reúnen este martes en A Coruña

07 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

«Les dicen a mis tías abuelas que por ser rojas no están capacitadas para atender a una niña, sacan a mi madre del tren y la llevan con mi tía al colegio de la Inmaculada

