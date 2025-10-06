El PP utilizará el Senado para exigir la creación de juzgados de violencia de género en Pontevedra, Lugo y Ferrol

Imagen de archivo de los juzgados de A Coruña. MARCOS MIGUEZ

El PP abordará este martes una iniciativa en el Senado en la que pedirá al Gobierno la creación de secciones especializadas de violencia sobre la mujer en las ciudades gallegas de Pontevedra, Lugo y Ferrol, adjudicando una plaza en cada una de ellas. La moción —no vinculante— insta al Ejecutivo a que estas unidades sean independientes y que no se supriman plazas en juzgados de instrucción para sustituirlas por juzgados de violencia machista.

Al hilo de esto, los populares critican que en la implantación del Real Decreto 422/2025, donde se recoge la creación de nuevas secciones judiciales especializadas en violencia contra la mujer en varias ciudades españolas, se excluye a Pontevedra, Lugo y Ferrol de contar con una plaza independiente. Sobre los motivos de la iniciativa, profundizan en que «de llevarse a término el contenido de la moción, las siete grandes ciudades gallegas contarán con una sección exclusiva de violencia sobre la mujer», teniendo en cuenta que A Coruña y Vigo ya cuentan con salas especializadas y que se anunció la creación de nuevas plazas en Ourense y Santiago.

Saturación en Vigo y A Coruña

Por otro lado, la iniciativa del PP insta al Gobierno a crear dos nuevas secciones de violencia contra la mujer en A Coruña y Vigo, evitando así la saturación de los órganos judiciales sin transformar ninguno de los juzgados de instrucción.

Un argumento de los populares es que los colegios profesionales de abogados y procuradores han alertado de que «la saturación de asuntos que ya se vive en ambas ciudades se va a ver agravada al sustituir una plaza en un Juzgado de Instrucción por una exclusiva para violencia machista», e insisten en que se necesita añadir un nuevo refuerzo adicional en cada uno de ellos.