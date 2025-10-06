La Fundación Barrié convoca 15 becas de investigación para universitarios gallegos

Laboratorios del campus ourensano

La Fundación Barrié, en su apuesta por la formación y la educación como motor económico y social, convoca la VI edición del Summer Undergraduate Fellowship Program. Este programa está destinado a la realización de estancias de investigación, durante los meses de verano, y está dirigido a estudiantes universitarios gallegos del área de ciencias de la vida. Habrá hasta quince becas disponibles.

Estas prácticas de laboratorio tendrán una duración de nueve semanas, entre el 22 de junio y el 21 de agosto de 2026, en centros de referencia internacional: University College London, División de Medicina (Reino Unido); University College London, División de Infecciones e Inmunidad (Reino Unido); Louisiana State University Health Sciences Center, Departamento de Microbiología e Inmunología (Estados Unidos); Massachusetts General Hospital, Departamento de Neurología (Estados Unidos); Michigan State University, Facultad de Veterinaria (Estados Unidos).

Podrán optar aquellos estudiantes que cumplan los siguientes requisitos: tener nacionalidad española; estar vinculados a Galicia por nacimiento, padres gallegos o residencia (habiendo vivido en la comunidad autónoma desde, al menos, dos años antes de la apertura de la presente convocatoria); así como estar matriculado en el curso académico 2025-2026 en una titulación de las áreas de Medicina, Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ingeniería Biomédica, Genética, Microbiología/Biología Molecular, Farmacia, Neurociencia, Bioinformática, Veterinaria y Ciencias Biomédicas o Inmunología.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 28 de noviembre de 2025. Las bases completas y formularios de solicitud están disponibles en: https://fundacionbarrie.org/becas-verano