Los aspirantes a investigadores de Aduanas exigen que se revise la oposición que dejó vacantes el 40 % de las plazas

Agentes de vigilancia aduanera tras interceptar un narcosubmarino en Muxía, en una imagen de archivo.

Decenas de aspirantes a investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera han puesto el grito en el cielo tras conocer los resultados de la última oposición a la que se presentaron para tratar de acceder a la profesión. No lo hacen por cualquier motivo. Dudan de la transparencia de un proceso en el que la Agencia Tributaria ha dejado sin cubrir 70 de las 160 plazas convocadas este año.

«Pero nuestros exámenes eran buenos», lamenta una de las afectadas. La decisión de aprobar solo a 90 aspirantes la comunicó el tribunal escogido para evaluar las pruebas el 9 de septiembre y los participantes, que en algunos casos llevan años preparándose para las pruebas, se han movilizado para denunciar la forma en la que se ha desarrollado el procedimiento.

Porque que hayan quedado vacantes el 43 % de las plazas convocadas no es lo habitual. El año pasado, el mismo proceso finalizó con un dictamen en el que se concedían la totalidad de los 260 puestos por los que peleaban los aspirantes a investigador. «En teoría, si se comparan, los exámenes del año pasado son equivalentes a los de este, salvo algún cambio en la valoración de los ejercicios», sostiene la misma afectada.

La calificación del examen es, precisamente, una de las cuestiones en las que se fijan los opositores que han suspendido. Denuncian la falta de rúbricas o de criterios que sean públicos y que establezcan cómo evaluar los distintos ejercicios. «Es un procedimiento mal diseñado y opaco. No hay un criterio claro y deberían dar un ejemplo resuelto, porque no hay ni rúbricas ni guías de corrección», denuncian.

En un comunicado enviado a los medios, la plataforma de afectados considera vulnerados los principios constitucionales de «igualdad, mérito y capacidad» y presenta una serie de irregularidades que, a su juicio, «cuestionan la legalidad y transparencia del proceso». Citan la ausencia de criterios públicos de corrección, pero también la opacidad en la revisión de los exámenes, la modificación unilateral de las reglas respecto a convocatorias anteriores, la falta de anonimato —están exigidos a entregar las pruebas dentro de un sombre nominativo— y la inexistencia de mecanismos de recurso reales y eficaces, que relacionan con la «desprotección jurídica y administrativa» que afrontan.

Los afectados han presentado ya una solicitud para que se realice una segunda corrección de los exámenes y han pedido que se les entregue una copia de sus pruebas. Si no reciben una respuesta de la Agencia Tributaria, se plantearán presentar un recurso de alzada. «Hay una clara arbitrariedad y los criterios son insuficientes», denuncia otro afectado extremeño que ha accedido a contar su situación.

En su caso, como otros aspirantes, se presentó únicamente a la última parte del examen, porque la Agencia Tributaria decidió el año pasado reservar la nota de la primera fase de la oposición a quienes aprobaban esa parte pero no conseguían superar la última. «Y por eso no tiene sentido que hablen de falta de nivel porque ya estuvimos cerca de aprobar el año pasado», sostiene. De momento, prefieren mantenerse en el anonimato hasta que se resuelva el proceso.

En respuesta a la polémica surgida, la Agencia Tributaria defiende que «la actuación del tribunal se rigió por lo contemplado en las Bases de la Convocatoria y todos sus actos se hicieron transparentes a través de su publicación en los lugares indicados en la propia convocatoria». El organismo estatal, dependiente del Ministerio de Hacienda, explica que para aprobar era necesario obtener un mínimo de 30 puntos sobre 60 en la prueba y añade que el tribunal fue el mismo que evaluó a los aspirantes de la especialidad marítima —convocados en la misma oposición que los investigadores—, en la que sí se cubrieron la totalidad de las 50 plazas abiertas.

La cuestión ha llegado también a los sindicatos que reciben las reivindicaciones del sector. Desde CSIF aseguran que no han «detectado irregularidades en los procesos selectivos recientes», pero recalcan la necesidad de modernizar el proceso selectivo, con mucha carga memorística. Consideran que el sistema actual de exámenes «no se corresponden con las habilidades que se enseñan en las universidades a los estudiantes» y lamentan que no se hayan escuchado sus propuestas.

La plataforma de afectados ha remitido escritos a las demás organizaciones sindicales con representación en el sector público —UGT, CCOO, SIAT y CIG—, y también a la presidencia de la Agencia Tributaria. «Queremos servir al Estado y a los ciudadanos, pero para ello necesitamos una Administración que también cumpla con su deber», concluyen los opositores en un comunicado en el que recuerdan que la no cobertura de plazas compromete al Servicio de Vigilancia Aduanera en un momento «en el que la presión del contrabando y el fraude fiscal están en aumento».