La Corte Suprema británica decidirá en el 2026 si España, contra toda lógica, debe compensar a la aseguradora del Prestige

Fachada de la Corte Suprema, en Londres Toby Melville | REUTERS

Tras perder sus opciones de lograr los 855 millones de la póliza por los daños de la marea negra, una vista dirimirá en junio si la iniciativa española acaba en fiasco total

05 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El triste desenlace del pleito del Prestige en la Justicia británica se prolongará como mínimo hasta la segunda mitad del 2026, después de que los procedimientos judiciales relacionados con la marea negra comenzaran en noviembre

