El PPdeG exige al Gobierno que no elimine paradas de bus estatal en Galicia por la ley de movilidad sostenible

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, acompañada por otros miembros del partido, este domingo en Guitiriz.

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, le ha exigido en Guitiriz al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que blinde por ley «non desconectar» a Galicia y «cese nas súas pretensións de illar a máis de 130.000 galegos do rural» al eliminar paradas de autobús, horarios y frecuencias con la nueva ley de movilidad sostenible.

La ley será votada el próximo miércoles en el Congreso y, según ha detallado el PP gallego en un comunicado, el partido presentó diferentes enmiendas con el objetivo de «frear este despropósito» y que los vecinos de los 22 ayuntamientos gallegos afectados «non perdan» su servicio de transporte público.

«O PSOE e o BNG teñen a oportunidade de apoiar estas enmendas porque, do contrario, estarán avalando que Sánchez siga desconectando Galicia», ha señalado Paula Prado durante su visita a Guitiriz, uno de los 10 concellos afectados por los planes del Gobierno central en la provincia de Lugo.

La secretaria xeral de los populares ha afirmado también que el Gobierno central «non cesa» en su intención de «desconectar o rural galego» ante, denuncia, la «eliminación de frecuencias e paradas de tren».

Los populares gallegos han criticado que Sánchez «queira condenar» al rural gallego a una «perda do transporte público» y de sus servicios cuando «todas as administracións traballan polo contrario». «Se queremos loitar para revertir a despoboación, o Gobierno central vai na dirección contraria», ha concluido Paula Prado.