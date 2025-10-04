Investigan blanqueo de capitales del narcotráfico en un premio de la lotería de Navidad del 2021 en A Illa de Arousa
El encausado por tráfico de cocaína Pablo Quiroga y su mujer habrían comprado con dinero negro 117 participaciones no correlativas por los que obtuvieron 468.000 euros05 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Los niños de San Ildefonso cantaron el segundo de los cuartos premios de la Lotería de Navidad del 2021 a las 11.11 horas. El número agraciado, 91.179, hizo correr el champán en el IES Illa