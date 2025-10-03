Julián Cerviño, director de la Amtega: «Las tecnologías vienen para ayudar a los funcionarios y no a sustituirlos»

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

SANDRA ALONSO

Este físico prevé que la IA liberará tiempo para que los empleados públicos tengan mayor trato con los usuarios, lo que conducirá a una Administración pública más humana

03 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Lleva ya tres años al frente de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), pero el físico Julián Cerviño (Santiago, 1974) acumula ya dos decenios de experiencia en proyectos que han transformado la

