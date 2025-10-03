Los juzgados de violencia machista: más competencias sin apenas nuevos medios
REDACCIÓN
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Desde este viernes, estas salas se ocupan de todos los delitos sexuales sobre la mujer. El Gobierno aprobó la creación de 50 plazas, pero su incorporación será progresiva04 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Los juzgados de violencia machista asumen desde este viernes todos los delitos de violencia sexual sobre la mujer, como los de trata con fines de explotación sexual, a pesar de las críticas de los jueces