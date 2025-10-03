Galicia, cada vez más lejos de los planes de reparto de rutas aéreas diseñados por Aena

Un avión despegando del aeropuerto Rosalía de Castro-Lavacolla, en Santiago
Solo ofrece 8 de los 36 destinos del único proyecto de coordinación aérea que se presentó en la comunidad. El gestor aeroportuario convoca este viernes una nueva reunión para analizar los tráficos

03 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El apartado que Aena dedica en su web a promocionar la «oportunidad de negocio para las aerolíneas» en Galicia se asienta en el atractivo de hitos como la catedral de Santiago, el PIB y tejido

