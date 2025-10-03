Galicia, cada vez más lejos de los planes de reparto de rutas aéreas diseñados por Aena
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Solo ofrece 8 de los 36 destinos del único proyecto de coordinación aérea que se presentó en la comunidad. El gestor aeroportuario convoca este viernes una nueva reunión para analizar los tráficos03 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El apartado que Aena dedica en su web a promocionar la «oportunidad de negocio para las aerolíneas» en Galicia se asienta en el atractivo de hitos como la catedral de Santiago, el PIB y tejido