Feijoo se postula en A Toxa como el líder capaz de impulsar la reconciliación en un país dividido

Martina Miser

El presidente nacional del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, ha aprovechado su intervención como ponente en el Foro La Toja para postularse como el líder político capaz de reconciliar a un país dividido y de reparar los daños causados por un Gobierno, ha dicho, que recurre a la «tensión como estrategia deliberada» ante la falta de resultados. Para el líder popular, que ha dibujado un panorama sombrío de la situación española, España se encuentra «atrapada en un sinsentido» y ha señalado cuatro anomalías. Una cultura política de la resignación ante lo que resulta inaceptable; un Ejecutivo central que «erosiona la democracia» e invade las instituciones; un balance de gestión con errores clamorosos (entre los que ha citado el apagón o el retraso de los trenes) y, por último, un país hipotecado por la parálisis presupuestaria. «Hemos superado el ecuador de la legislatura con presupuestos prorrogados del anterior mandato, con cuentas del escenario pospandemia que no son capaces de atender a las necesidades presentes», ha insistido el aspirante del PP a la presidencia del Gobierno.

Ante lo más selecto del poder económico y político, Feijoo ha recordado que el mundo no puede transitar hacia un nuevo orden, mientras España vive instalada en el «desorden», un país, ha insistido, en el que la «normalidad democrática» se ha sustituido por ventajas a las minorías con el único objetivo de permanecer en el poder. Y en el que la legislatura transita limitada por intereses pequeños, alejada del interés general.

Feijoo charlando con Alfonso Rueda y Moreno Bonilla Martina Miser

En un discurso en el que ha enmendado a la totalidad el mandato de Sánchez, el líder del PP -un partido que tiene que lidiar con el creciente ascenso de Vox- ha alarmado sobre un país que se desangra en un juego en el que nadie gana. Feijoo ha llamado a recuperar la política como herramienta al servicio de la prosperidad y el bienestar del conjunto y no supeditada a intereses personales. En este sentido, reivindicó las figuras de dos políticos premiados este jueves con el premio Josep Piqué en el Foro La Toja: Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón.

«España necesita cambiar y lo que precisa es mayor cordura y menos división», ha insistido el presidente del PP nacional ante un auditorio en el que se encontraba el jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, y destacados miembros de su partido, como la ex vicepresidenta del Gobierno en tiempos de Mariano Rajoy, Soraya Saez de Santamaría, o el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, además de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Schinás Margaritis, y el expresidente de México, Ernesto Cedillo.

Feijoo ha defendido las propuestas que hace su partido desde que se puso al frente en abril del 2022. «La primera propuesta que hice ante la inflación galopante que había en aquel momento fue una actualización de la tarifa de la renta y un ajuste en el IVA, porque la recaudación era fantástica para el Gobierno, que pagaban las rentas bajas. Un 22% de incremento del IPC, un 39% de incremento de los alimentos, sin haber deflactado la tarifa del IRPF, es un negocio para el Gobierno que pagan los trabajadores», ha explicado el líder del PP.

Inmigración y Código Penal

En su discurso, Feijoo también se ha referido a la inmigración y al fracaso de la política migratoria de España, uno de los asuntos en los que Vox está ganando terreno electoral. El presidente nacional del PP ha recordado que su partido planea fijar «un máximo de tiempo para comprobar la edad y evitar soluciones de desprotección». Y ha insistido en que su objetivo es modificar dos leyes. Por un lado la ley de extranjería, «para expulsar a cualquier extranjero que se haya declarado menor de edad siendo mayor», y por otro el Código Penal, para «incluir la tipificación del fraude de la edad o de la nacionalidad del inmigrante».