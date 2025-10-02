Santiago acogerá a 15 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo

Dos menores migrantes en Ceuta, a finales de julio. Antonio Sempere | EUROPAPRESS

Galicia acogerá a 30 menores migrantes solicitantes de asilo que estaban en Canarias, según ha confirmado esta mañana la conselleira de Política Social. El primer grupo ya llegó la semana pasada a la ciudad de A Coruña y el segundo lo hará en fechas que todavía se desconocen a Santiago. En todo caso, Fabiola García aseguró que el traslado será inminente.

«Hoxe mesmo acabamos de saber, de forma extraoficial, que o Goberno de Pedro Sánchez trasladará de forma inminente a Santiago a 15 menores estranxeiros máis», afirmó la conselleira, que lamentó que el Ejecutivo envíe a Galicia «pola porta de atrás» a más niños de los anunciados y sin comunicárselo a la Xunta.

En A Coruña, los menores están en la residencia del IES Rosalía Mera y tienen entre 9 y 15 años. En el caso de Santiago, no hay información de a qué centro serán trasladados ni sus edades.

De hecho, la Consellería de Política Social no tenía previsto en un inicio acoger a ninguno de los más de mil menores solicitantes de asilo de Canarias que el Gobierno comenzó a trasladar a principios de agosto cumpliendo con la orden del Tribunal Supremo, que amenazó con sanciones si no adoptaba medidas urgentes para los niños que se habían quedado fuera del sistema de protección internacional en las islas por falta de plazas.

Estos treinta menores se suman a los 317 que llegarán a Galicia, según ha criticado la conselleira, «por imposiicón do Goberno central, tal e como pactaron Pedro Sánchez e Puigdemont».

De forma paralela, el Gobierno ha remitido también este jueves el expediente a la Xunta de otros cuatro menores migrantes no acompañados que se trasladarán a la comunidad y que se suman a los 20 informes que tramita actualmente la Xunta. Estos llegarán al centro de menores específico que se creará en Monforte.