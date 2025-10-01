Santiago ya aplica la tasa turística, al rechazar el TSXG su suspensión cautelar

Santiago comenzará a aplicar desde hoy el impuesto a las estadías turísticas (la conocida como tasa turística), después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazase ayer la petición de su suspensión cautelar por parte de Unión Hotelera Compostela, la entidad del sector que agrupa al 77 % de las plazas hoteleras de la ciudad y que ha recurrido la ordenanza municipal que fija el cobro de dicha tasa.

El gobierno de la nacionalista Goretti Sanmartín salva así el primer escollo judicial, aunque la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal habrá de entrar a valorar el fondo del asunto: el recurso de los hoteleros contra una ordenanza en la que observan diversas vulneraciones del carácter procedimental y cuya nulidad reclaman. Pero, mientras no se entre a juzgar el litigio principal, el TSXG entiende que los perjuicios de una posible suspensión cautelar del cobro del impuesto serían mayores para el interés público que para los recurrentes.

El tribunal observa que no hay un perjuicio económico inmediato y evidente para la entidad recurrente por el hecho de la entrada en vigor «de una disposición que no establece un gravamen económico directo e inmediato» para el colectivo que representa. El tributo es de aplicación para sus clientes. Y concluye que, «en la ponderación de intereses en conflicto, no se evidencia que sea de superior rango el interés sostenido por la asociación recurrente en evitar la aplicación del tributo que el interés público inherente a las inversiones y gastos a los que el importe recaudado se afecta».

El fallo no ha cogido por sorpresa a Unión Hotelera Compostela, consciente de las dificultades de que se admita a trámite una medida «preventiva y excepcional» de este cariz, pero mantiene que su deber «era intentarlo, por los perjuicios económicos, organizativos y de incumplimiento de precios previamente establecidos para las reservas hechas con anterioridad a la aprobación de la ordenanza», así como por las «posibles quejas y valoraciones online negativas» por parte de los huéspedes.

Preparados para el cobro

Con todo, el colectivo afirma que todos sus establecimientos asociados están preparados para aplicar el impuesto turístico a las personas que pernocten desde hoy mismo y que, «por supuesto», cumplirán con la ordenanza, aunque mantienen la vía judicial abierta. Unión Hotelera Compostela recuerda que «el recurso en el contencioso sigue activo y hay que esperar al juicio y a su posterior sentencia, que será la que determine la legalidad o ilegalidad» de una ordenanza cuya tramitación, dicen en ese recurso, no ha respetado el plazo de treinta días hábiles de exposición pública, además de haber «omitido partes del expediente a miembros del pleno de cara a la aprobación provisional». Entre otras cuestiones, también mantienen en el recurso judicial que no se han emitido informes jurídicos «sobre el cumplimiento de la legalidad en la producción de esta ordenanza».

En A Coruña, donde la tasa ya funciona desde este lunes, la asociación del sector Hospeco ha anunciado también que presentará un recurso contencioso-administrativo contra una normativa local que entiende que «no está bien hecha». En ambas ciudades la tasa va de 1 a 2,5 euros por jornada y huésped en función de la categoría de los establecimientos.