Gallegas afectadas por la quiebra de una aerolínea islandesa: «Aún no nos creemos todo lo que está pasando»

Adrián Valiño / M. S. REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Ángeles y Rosalía, dos coruñesas afectadas por la quiebra de Fly Play.
El cese repentino de las actividades de Fly Play está provocando numerosos contratiempos a los pasajeros que ya tenían los billetes comprados

01 oct 2025 . Actualizado a las 17:17 h.

«Queríamos irnos de viaje a un lugar poco común, por eso escogimos Islandia, ya que es un sitio que no se ve todos los días», explica Ángeles Muñoz sobre los motivos del destino que había

