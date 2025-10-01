Gallegas afectadas por la quiebra de una aerolínea islandesa: «Aún no nos creemos todo lo que está pasando»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El cese repentino de las actividades de Fly Play está provocando numerosos contratiempos a los pasajeros que ya tenían los billetes comprados01 oct 2025 . Actualizado a las 17:17 h.
«Queríamos irnos de viaje a un lugar poco común, por eso escogimos Islandia, ya que es un sitio que no se ve todos los días», explica Ángeles Muñoz sobre los motivos del destino que había