La Xunta recogerá las necesidades de los partidos judiciales con la nueva ley de eficiencia

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, presidieron esta mañana la Comisión Mixta de Xustiza. El encuentro, en el que también participó el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, sirvió para abordar el estado de la aplicación de la ley de eficiencia en Galicia y las próximas actuaciones previstas, centradas especialmente en la organización del personal y en la adaptación de las sedes judiciales y de los sistemas tecnológicos al nuevo modelo organizativo.

Diego Calvo afirmó que Galicia sigue avanzando en la implantación de la nueva ley de justicia, después de ser la primera comunidad que publicó, a comienzos de este mes, las relaciones de los puestos de trabajo de la fase III, de las sedes judiciales de las siete ciudades. Desde el 1 de julio ya está en marcha de la fase I en 38 partidos judiciales de los 45 existentes en Galicia, y esta fase III tendrá que estar finalizada el 31 de diciembre para la puesta en servicio el 2 de enero.

Los próximos pasos serán reorganizar al personal a lo largo de octubre, colocar la nueva señalización en todos los edificios judiciales y dotar de nuevas salas multiusos, con equipos de declaraciones o videoconferencias. Además, se recogerá información sobre las necesidades de los partidos judiciales para su análisis.

Respecto a la tecnología, confirmó Diego Calvo que las aplicaciones utilizadas en las oficinas judiciales están ya adaptadas a las necesidades de la fase I, y se está iniciando el análisis de las necesidades asociadas a la fase III, con la adecuación de los puestos de trabajo. También se están llevando a cabo sesiones formativas y acompañamientos para facilitar el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas.

El conselleiro destacó el esfuerzo del Gobierno gallego en la implantación de la reforma, tanto en las negociaciones con las organizaciones sindicales para la reorganización del personal como para informar de los cambios organizativos a los distintos profesionales relacionados con la Administración de Justicia en Galicia y a las entidades locales.

La Xunta ha recordado el impacto económico de la reforma estatal que el Gobierno gallego tuvo que asumir «sen apenas transferencias do Estado».Estima un coste de 3,3 millones de euros para la digitalización de las oficinas, de los que a Galicia se transfirieron más de 1,1 millones de fondos. En la reorganización física de los tribunales y el resto de costes, la inversión estaría por encima de los cinco millones de euros, «e só con presupostos autonómicos, sen dotación económica por parte do ministerio».

Desarrollo de las fases

La primera fase de la implantación de la normativa afectó tanto a las oficinas de justicia como a los juzgados de paz, denominados desde el 1 de julio oficinas de justicia del municipio. En Galicia, excepto en las ciudades, cada municipio donde no tenga su sede un tribunal de instancia cuenta desde esa fecha con una oficina de justicia, que presta servicios en la localidad donde se encuentre ubicada. En total son 268 oficinas, que están configuradas como puerta de acceso a la Administración de Justicia. Además de mantener los servicios que tenían, ampliaron el catálogo de gestiones en los concellos con menos población y su actividad al resto de las Administraciones públicas.

En lo que respecta a los partidos judiciales de la fase III, habrá un tribunal de instancia con una sección civil y otra de instrucción, y también todos ellos contarán con secciones del penitenciario, social, y contencioso-administrativo, y algunos de ellos con las secciones de familia, infancia y capacidad, del mercantil, de violencia sobre la mujer, de violencia contra la infancia y adolescencia, de menores y de vigilancia penitenciaria.

Los actuales juzgados gallegos se transformarán en sección de los tribunales de instancia en las siete ciudades gallegas y se constituirán el 31 de diciembre de este año junto con la creación de la Secretaría de Gobierno como centro de destino propio.