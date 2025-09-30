El Sergas convoca casi 400 plazas por oposición para personal sanitario y de gestión y servicios

Un aula antes de un examen de oposiciones, el pasado mes de febrero.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este martes la convocatoria de 378 plazas por oposición para ingresar en las distintas categorías del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para personal sanitario, así como de gestión y servicios titulado y colegiado. El plazo de inscripción comienza mañana y finaliza el 14 de noviembre. Los interesados en participar en el proceso de selección tienen que completar una única solicitud en la oficina virtual de la pagina web del Sergas.

En concreto, para el personal sanitario colegiado se ofertan 121 plazas en la categoría de médico de urgencias hospitalarias -nueve de ellas para el turno de discapacidad- y ocho como médico sanitario del 061. Para los titulados en salud hay 27 vacantes en fisioterapeutas, cinco logopedas y 11 terapeutas ocupacionales.

Por otro lado, en el sector de gestión y servicios, se ofrecen siete puestos en la categoría de calefactores, 15 de conductor, 11 de electricista, ocho de fontanero, cinco de mecánico, 17 de telefonista, seis para lavandería, 11 plancha, 15 cocineros y 111 puestos de ayudante de cocina.