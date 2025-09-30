El Parlamento pide al Gobierno negociar con Ryanair para que evite «illar Galicia»

Avión de Ryanair aterrizando en Santiago, en una imagen de archivo. XOAN A. SOLER

El Parlamento gallego aprobó, sin ningún voto en contra, una iniciativa del BNG, enmendada por el PPdeG, para reclamar al Gobierno central que inicie negociaciones «urxentes» con Ryanair para eliminar el expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto para los empleados de la compañía en la terminal de Santiago y mantener su nivel operativo tanto en este aeropuerto como en el de Vigo «e así evitar o illamento aéreo da Galicia». La proposición no de ley aprobada en la comisión de ordenación territorial, que contó con la abstención de los diputados del PSdeG y el apoyo del resto de los grupos, también demanda la intervención «conxunta e urxente» de los ministerios de Transportes y de Trabajo y que, en todo caso, «se realicen na capital galega e non en Madrid as negociacións do ERE anunciado pola empresa».

El diputado del BNG, Paulo Ríos, defendió esta iniciativa e instaba a impulsar la cooperación entre las diferentes Administraciones públicas para «articular un sistema aeroportuario galego integral», pero fue rechazado por los votos en contra del PPdeG. También dijo que la Xunta debe defender la función de los aeropuertos gallegos ante «as decisións inxustificadas de Ryanair» y no derivar la responsabilidad en Aena, ya que el problema no son las tasas que «este xestor do tráfico estatal incrementou e que a aerolínea pon de desculpa para a súa chantaxe ás administracións».

Sin embargo, el diputado del PPdeG, Gonzalo Trenor apuntó a un conflicto económico entre Ryanair y Aena que «ten como reféns aos galegos» e instó al Gobierno central a «tomar en serio as súas competencias e a buscar unha solución, en lugar de derivala á comunidade autónoma e aos municipios». Sobre el funcionamiento de los tres aeropuertos, Trenor admitió que los concellos pueden «facer algo e falar entre eles» para facilitar la coordinación y la planificación conjunta que necesitan porque «non están funcionando como deberían».

«Mostramos un rechazo absoluto ao ERE inxustificado anunciado por Ryanair», afirmó el diputado del PSdeG, Aitor Bouza. A su vez, reclamó a la Xunta que «deixe de botar balóns fóra» y promueva una política aeroportuaria integral para Galicia.