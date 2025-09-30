Un barco de Outes recogió la cocaína del narcosubmarino para entregársela a las planeadoras que la llevaron a la playa de A Pobra

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

La droga intervenida en la operación Saona, desplegada este lunes en el cuartel de Lonzas, en A Coruña. CESAR QUIAN

La DEA de los EE.UU. alertó de la llegada de un gran alijo a las Rías Baixas; seguimientos y conversaciones intervenidas a implicados permitieron cerrar el caso

01 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El orden de los factores no altera el resultado final de la bautizada policialmente como operación Saona, pero sí ayuda a entender la mecánica utilizada por los implicados en el trayecto marítimo y su posterior

