Un barco de Outes recogió la cocaína del narcosubmarino para entregársela a las planeadoras que la llevaron a la playa de A Pobra
La DEA de los EE.UU. alertó de la llegada de un gran alijo a las Rías Baixas; seguimientos y conversaciones intervenidas a implicados permitieron cerrar el caso01 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El orden de los factores no altera el resultado final de la bautizada policialmente como operación Saona, pero sí ayuda a entender la mecánica utilizada por los implicados en el trayecto marítimo y su posterior