Suspenso a las Administraciones por la falta de coordinación en los incendios

Un brigadista traballando no incendio de Outomuro, Cartelle. 11/08/2025 ALEJANDRO CAMBA

Los gallegos no están satisfechos y suspenden las actuaciones y la coordinación entre las Administraciones durante la ola de incendios que calcinó más de 140.000 hectáreas en Galicia este agosto. El insuficiente es casi unánime en todas las comarcas, aunque las puntuaciones son en general peores en las zonas más afectadas por los fuegos.

Los encuestados por Sondaxe otorgan la puntuación global más baja al capítulo de la coordinación entre la Xunta y el Gobierno central, con un 3,24. Más del 26 % de los encuestados la valoran con un cero.

La coordinación entre ambas instituciones no llega al 4 en ninguna comarca de Galicia, y en las zonas más afectadas por los fuegos, como Ourense sur y O Carballiño-O Ribeiro, se queda por debajo de los 2,6 y 2,3 puntos. Tampoco llega al 3 en O Morrazo y Caldas-O Salnés, en la provincia de Pontevedra.

Tampoco la colaboración entre la Xunta y los ayuntamientos y diputaciones alcanza el aprobado, aunque la nota es la mejor de la encuesta, un 4,25. Sigue habiendo un alto porcentaje que le dan un cero, el 17,6 %, pero son más, por la mínima, un 18 %, los que le ponen un 5. En comarcas alejadas de la zona más afectada, como Barbanza-Noia o A Mariña, el trabajo conjunto de esas instituciones merece un aprobado. En Ourense sur y O Ribeiro-O Carballiño tiene una puntuación de 4,15 y 4,64 puntos. Pero en el centro de la provincia de Ourense baja hasta un 2,6.

Los votantes del PP son los únicos que aprueban la coordinación de la Xunta con las diputaciones y ayuntamientos, con más de 6,3 puntos. Sin embargo, suspenden la colaboración entre el Gobierno central y el gallego con un 3,7. Los votantes del Bloque no llegan al 3 en ninguno de los dos casos. Los del PSdeG son algo más generosos, pero no llegan al 4 en ningún caso, ni siquiera para evaluar la cooperación del Gobierno central, que preside el PSOE, con el Ejecutivo autonómico del PPdeG.

Las notas del Ejecutivo gallego

Los gallegos tampoco aprueban la actuación independiente de la Xunta, que tiene las competencias en materia de extinción de incendios y a la que dan un 4,22, ni la del Gobierno central, que puntúan con un 3,97.

El trabajo de la Administración autonómica solo alcanza el aprobado en las comarcas de Barbanza-Noia y A Mariña, donde supera con claridad el 5. En las zonas más afectadas por los fuegos cae por debajo del 4. En el centro de Ourense, los ciudadanos le dan un 3,56, y en el sur de la provincia, un 3,39. En el área de Ourense capital y O Carballiño-O Ribeiro sí pasa del 4. En el área de Vigo, donde también se registraron incendios (aunque no tan voraces como los de Ourense), los ciudadanos le dan un 3,56.

La puntuación del Gobierno

La nota del Gobierno central es más baja en conjunto. Se queda lejos del aprobado incluso en zonas muy alejadas de los fuegos, como A Mariña, donde saca un 3,23; el entorno de A Coruña, con un 3,58, o el área de Pontevedra, que le concede un 3,36. Pero alcanza el 5 en el oriente de Lugo o el sureste de la provincia de A Coruña, en la última, con algunas décimas de más.

En la zona más afectada por la oleada de incendios solo se acerca al aprobado en Ourense central, con un 4,73 y un diferencial de más de un punto por encima de la Xunta. Sin embargo, en Ourense sur cae al 2,99, su nota más baja. También allí es donde peor se valora el trabajo de la Administración autonómica, pero le saca cuatro décimas al Estado. En O Carballiño-O Ribeiro le dan a la gestión estatal un 3,37, ocho décimas por detrás de la Xunta. En el área de Ourense, las puntuaciones están más próximas, con un 3,97 para el trabajo del Gobierno central, a menos de una décima.

Los votantes del PP aprueban al Gobierno gallego y los del PSOE y Sumar, al central

La orientación política pesa mucho en la valoración de las actuaciones de la Administración, según el barómetro. Así, quienes votaron al PPdeG en el 2024 otorgan una nota de 6,55 a la actuación de la Xunta durante los incendios, mientras que los del PSdeG le dan un 3,66, los de Sumar no llegan al 2,5 y los del BNG, menos de un 2,3.

Justo lo contrario ocurre cuando se pregunta por el trabajo del Gobierno central contra los fuegos. Los electores del PP puntúan su trabajo con un 3 justo. Pero para los votantes del PSOE merece un 5,37, y para los de Sumar, un 5,39. Los del BNG también le dan un suspenso, pero con casi el doble de puntuación que a la Xunta, un 4,37.

También influye el sentimiento nacionalista. Quienes se sienten más gallegos puntúan peor al Gobierno autonómico y quienes se sienten españoles, al central.

