Sanidade invertirá 100 millones en una terapia CAR-T para tratar a 250 pacientes de mieloma múltiple

Sanidade destinará 100 millones de euros a la compra de una nueva terapia CAR-T -un tratamiento consistente en alterar genéticamente las células para que combatan los tumores- con el fin de tratar a 250 pacientes adultos con mieloma múltiple, el segundo cáncer hematológico más común en Galicia, confirmó este lunes Alfonso Rueda.

El presidente hizo ese anuncio en su comparecencia habitual tras el Consello de la Xunta, en el que se aprobó la inversión. Rueda estuvo acompañado del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien detalló los datos de un informe sobre el plan de compra centralizada del Servizo Galego de Saúde.

Caamaño explicó que ese mecanismo ha ahorrado 65 millones de euros en tres años, gracias al uso de economías de escala, a la reducción en la dispersión de costes o a la posibilidad de buscar mejores condiciones en los contratos de compra.

El resultado es la citada reducción de costes que, añadió el conselleiro, permite a su vez invertir en nuevas tecnologías y en fármacos de última generación, como es el caso de la nueva terapia CAR-T.