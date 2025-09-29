Preguntas y respuestas sobre la tasa turística: ¿Por qué sale más caro dormir en un albergue en A Coruña que en Santiago?

MARCOS MÍGUEZ

Dos ciudades de la provincia de A Coruña, A Coruña y Santiago, lideran la implantación en Galicia del tributo que grava las pernoctaciones de viajeros. Estas son las preguntas más frecuentes en cuanto a la tasa.

¿Qué es la tasa turística?

Cataluña, en el 2012, y Baleares, en el 2016, fueron las dos comunidades que comenzaron a aplicar en España la tasa turística, un impuesto que pagan los viajeros cuando se alojan en un destino turístico. Lo más habitual es que grave el número de noches de la estancia y que su cuantía varíe en función del tipo de alojamiento. También puede haber diferencias en función del mes del año o del tipo de viajero, básicamente, de su edad.

En unos casos se paga por la habitación y en otros por el huésped. Su objetivo es que las ciudades o municipios obtengan una contraprestación por los gastos que supone la presión turística en sus infraestructuras, suministros e instalaciones. Este canon se abona ya desde hace tiempo en ciudades europeas como Roma, Venecia, Lisboa, Oporto o Berlín.

Turistas en A Coruña sobre la tasa: «Se paga en la mayoría de ciudades, es lo más normal y lo veo bien» La Voz

¿Cuándo se aprobaron las tasas turísticas de A Coruña y Santiago?

A Coruña y Santiago se convierten este otoño en los dos primeros municipios de Galicia en aplicar una tasa turística. En ambos casos, la ordenanza salió adelante gracias a ejecutivos de izquierdas. En A Coruña, la medida del PSOE de Inés Rey contó con los votos a favor del BNG y la abstención del PP. En Santiago, la iniciativa del Bloque tuvo el favor de los concejales socialistas, de los de Compostela Aberta y de los no adscritos. En la capital de Galicia el PP votó en contra de la propuesta del equipo de Goretti Sanmartín.

Ambas iniciativas se aprobaron este verano, pero su implantación se retrasó ante las peticiones de los hoteleros, que temían su impacto en plena temporada alta. En ambas ciudades, las asociaciones hoteleras han anunciado recursos contenciosos administrativos.

¿Quién paga la tasa turística?

La tasa turística la abonan los viajeros que pernoctan en las ciudades de A Coruña, desde este lunes 29 de septiembre, y de Santiago, aquí a partir del 1 de octubre. Su implantación coincide con el inicio de la temporada baja, tras las manifestaciones realizadas por los sectores hoteleros de ambas capitales.

Los hoteleros presentan un contencioso contra el Ayuntamiento de A Coruña, el primero que aplica la tasa turística en Galicia M. M.

¿Cuánto se paga?

La horquilla por noche por adulto, y con un máximo de cinco jornadas, va del euro a los 2,5 euros, tanto en Santiago como en A Coruña. Cuanto mayor sea la categoría del alojamiento, más cara es el canon. De esta forma, quienes duerman en un hotel cinco estrellas o cuatro estrellas superior tienen que ingresar 2,5 euros por noche más IVA en ambas ciudades. Por la contra, si la reserva es en una vivienda turística se grava un euro. En los hoteles de cuatro estrellas, en los de tres y también en los de tres superior, la tasa es de dos euros.

Hay diferencias en las categorías de albergue, campamentos y casas de turismo rural, más caras en A Coruña, donde se grava la noche en dos euros, y a un euro en Santiago. Otro caso es el de los cruceros, que por motivos lógicos solo se mencionan en A Coruña. Comienzan a gravarse a partir del 1 de enero, al entender que los cruceros de este año ya estaban abonados. La pernoctación se grava en 1,5 euros.

¿Cuánto esperan recaudar con ella los Ayuntamientos?

Los cálculos del gobierno local de A Coruña elevan a 2,5 millones de euros los ingresos anuales de la tasa turística. En el caso de Santiago, el ejecutivo local de Goretti Sanmartín sube la cifra a 2,6 millones. Unos números que estiman conseguir para el próximo año, el 2026. Respecto a lo que queda de 2025, en Santiago son conscientes de que a 31 de diciembre no llegará un solo euro de este gravamen a las arcas municipales, aunque la ordenanza fije que las autoliquidaciones de los establecimientos sean semestrales. Los hosteleros no van a hacerlas hasta enero. En A Coruña, ante las quejas recibidas por parte del sector, anuncian que van a ser «flexibles» en este último trimestre del año en lo relativo a su aplicación.

¿Hay alguien exento?

Sí, en el caso de A Coruña, no la tienen que abonar ni los deportistas ni los participantes en congresos. Tampoco los docentes que vienen a la ciudad a trabajar.