Medio Ambiente busca 700 voluntarios para proteger las zonas quemadas de las lluvias

Espacios naturales de gran atractivo turístico quedaron arrasados por los incendios (en la imagen, Carballeda de Avia). SANTI M. AMIL

Los afectados por los incendios de agosto tendrán hasta el 30 de octubre para pedir las ayudas de la Xunta. El Gobierno gallego ha modificado este lunes la regulación de las subvenciones para ampliar el plazo de solicitud. El objetivo, explicó el presidente Alfonso Rueda es que también puedan acogerse a ellas los damnificados por los fuegos de los últimos días. No descartó incluso una nueva ampliación si fuese necesario.

Hasta la fecha, la Xunta ha abonado 36 solicitudes, entre ellas 19 por la pérdida de viviendas, 13 para paliar daños en terrenos cinegéticos y cuatro para ayudar a negocios, que suman en total más de 1,5 millones de euros.

Además, Rueda anunció la puesta en marcha de un programa de voluntarios para preservar las zonas quemadas.

El plan de la Xunta es reclutar a 700 personas para que colaboren en la construcción de estructuras que impidan que las lluvias arrastren el terreno calcinado.

Trabajarán coordinados con agentes ambientales y personal técnico de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. La previsión es que se distribuyan en grupos de 25 personas, de forma que puedan abordar 28 intervenciones en cuatro fines de semana, tres de ellos de octubre y el primero del mes de noviembre.

Los gastos de manutención y alojamiento de los voluntarios durante los días de trabajo serán abonados por la Xunta.

Su principal tarea era colocar acolchados de paja, fibras de madera y otros materiales para crear fajas protectoras en zonas de pendiente. También levantará pequeñas estructuras de contención con leña y piedras, además de suministrar comida y agua a la fauna silvestre.

La Xunta puso en marcha hace dos semanas un plan de alimentación de fauna en distintos puntos de Maceda, Oímbra, Monterrei, Cualedro y Laza, concellos en los que se han distribuido 5.000 kilos de paja y 300 de cereales.